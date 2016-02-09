Бухарест, 10 февраля, 2016, 01:52 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис отправляется на Конференцию по безопасности в Мюнхене, где он намерен выступить в рамках панели, посвященной будущему НАТО. Как сообщило румынское государственное ИА Agerpres, в своей речи Йоханнис также намерен говорить и о перспективах отношений ЕС с Россией в контексте ситуации на Украине и в Сирии.

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«В том, что касается России, позиция Румынии состоит в том, что эта страна должна в полной мере соблюдать Минские соглашения. В настоящий момент вопрос о снятии с России санкций не стоит. Вместе с тем мы не считаем лучшим решением тотальную изоляцию России. По определенным направлениям диалог можно поддерживать, в частности — по Сирии», — заявили накануне отлета Йоханниса в Мюнхен в администрации румынского президента.