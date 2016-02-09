Вашингтон, 10 февраля, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Республиканские кандидаты охотятся за голоса избирателей в ходе интенсивной и непредсказуемой кампании в штате Нью-Гемпшир, пишет Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Нью-йоркский бизнесмен Дональд Трамп, за которым сохраняется инициатива в республиканской гонке в этом штате, похоже, одержит свою первую победу в 2016 году. Неделю назад миллиардер занял второе место в Айове. Очередной ареной борьбы, в которой участвуют еще 5 кандидатов, станет Южная Каролина.

В отличие от Трампа, который ограничился выступлениями на телешоу, его конкуренты (Марко Рубио, Джеб Буш и Крис Кристи) предпочитают «хождения в народ».

В демократическом лагере победу пророчат Берни Сандерсу, сохранившему свое двузначное преимущество над бывшим госсекретарем Хилари Клинтон. После неуверенной победы в Айове Клинтон приготовилась к поражению.