Вашингтон, 10 февраля, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Россия должна прекратить свою операцию в Сирии против террористической группировки «Исламское государство» перед межсирийскими переговорами в Мюнхене, которые запланированы на 11 февраля, считает госсекретарь США Джон Керри.

club443.ru Сова

«Мы призываем Россию присоединиться к усилиям, направленным на немедленное прекращение огня и установление полного гуманитарного доступа», — приводит Agence France-Presse заявление Керри по итогам встречи с министром иностранных дел Египта в Вашингтоне.

По утверждению американского госсекретаря, действия России в поддержку наступления сирийских правительственных сил в районе Алеппо «серьёзно затрудняют проведение переговоров».

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля в Госдепартаменте США заявили, что причиной приостановки межсирийских переговоров в Женеве стал якобы имевший место обстрел российскими ВКС сирийского гуманитарного конвоя.

8 февраля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Ахмедом Давутоглу заявила о том, что сирийские жители якобы страдают от «наступления армии Асада и ударов России». «Мы не только поражены, но и шокированы страданиями десятков тысяч людей из-за бомбардировок, в том числе с российской стороны», — сказала она.

Комментируя данные заявления, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля подчеркнул, что ни одна из сторон, заявляющих о якобы «агрессии» ВКС России в Сирии, до сих пор не представила ни одного доказательства своим утверждениям.