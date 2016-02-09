Санкт-Петербург, 10 февраля, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Стихами, концертами и митингом-реквиемом отметят в Петербурге 179-ю годовщину со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. В одном из памятных мероприятий примут участие почетные гости из Якутии.

gov.spb.ru Памятник Пушкину в Лицейском саду

В Мемориальном Музее-квартире А.С. Пушкина (наб. реки Мойки, 12) в 14:30 начнется памятное собрание во дворе музея, у памятника поэту. В 14:45, когда остановилось сердце Пушкина, будет объявлена минута молчания. Стихи А. С. Пушкина прочтёт заслуженный артист России Алексей Емельянов.

«В этот день по Музею-квартире А. С. Пушкина посетители пройдут тем маршрутом, каким шли современники поэта в последние дни января 1837 года», — сообщили в пресс-службе музея. Причем, только 10 февраля музей-квартира Пушкина и Литературно-монографическая экспозиция «А.С. Пушкин. Жизнь и творчество» продолжат прием посетителей и по окончании рабочего дня.

В сквере у памятника-обелиска на месте роковой для поэта дуэли (Коломяжский проспект, д.13) в 14:30 начнется торжественный митинг-реквием. В нем примут участие представители администрации Приморского района Петербурга, а также гости из Республики Саха (Якутия), члены «Пушкинского клуба», школьники и почитатели творчества поэта.

Стихи Пушкина и его современников прозвучат в исполнении народного артиста России Ивана Краско, народного артиста России Сергея Новожилова и других почетных гостей.

«Подчеркивая значимость творчества Александра Сергеевича для разных народов и культур, представители Республики Саха (Якутия) исполнят стихотворение Александра Сергеевича на эвенском языке», — сообщили ИА REGNUM в администрации Приморского района.

В 14.45 на месте дуэли также пройдет минута молчания в память о поэте, а собравшиеся возложат к обелиску цветы и венки.

В 16.00 в Концертном зале Всероссийского музея А. С. Пушкина на наб. Мойки, 12, выступят студенты Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

В это же время на Пушкинской улице воспитанники и педагоги объединения подростково-молодежных клубов Центрального района у памятника поэту прочтут любимые строки из стихотворений Пушкина, зажгут свечи и возложат цветы к подножию монумента.

Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли 27 января (по старому стилю) на Чёрной речке и скончался 29 января (10 февраля по новому стилю) в квартире на набережной Мойки. Поэт похоронен у стен Святогорского монастыря (Псковская область).