Берлин, 10 февраля, 2016, 01:26 — ИА Регнум. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле спокоен за будущее Deutsche Bank AG, передает слова политика Bloomberg. Ликвидность акций и облигаций крупнейшего германского кредитора вызывает беспокойство инвесторов об уровне капитала и ассигнований.

Головной офис Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

«Нет, у меня нет опасений по поводу «Дойче банк», — рассказал Шойбле Bloomberg Television в Париже после встречи с французским коллегой.

Один из управляющих немецкого банка Джон Крайан сказал в письме сотрудникам, что банк так же прочен, как «скала», и сохраняет уверенные позиции по риску и капиталу. Он успокоил рынок способностью банка расплатиться по своим обязательствам.

Крайан стремится повысить банковские резервы и доходность за счет урезания расходов и сокращения тысяч рабочих мест. Перемены на рынке подрывают доходы компании. В этом году расходы на спасение Deutsche Bank от дефолта выросли более чем в два раза, а ее доля сократилась на 39%.