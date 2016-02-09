Каракас, 10 февраля, 2016, 01:02 — ИА Регнум. В центре Каракаса появится новый православный храм. Вопрос с выделением земли под строительство уже решен, об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид. Отметим, что с инициативой строительства православного храма и передачи его в дар России в свое время выступал покойный президент Венесуэлы Уго Чавес.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба в православном храме

Новая церковь подпадёт под юрисдикцию недавно организованного Северо-Западного благочиннического округа который появился осенью 2015 года. В его состав включены Панама, Колумбия, Перу, Эквадор, Боливия и Венесуэла. Ранее в Аргентинской и Южноамериканской епархии существовало только одно благочиние — бразильское.

Как заявил в интервью «Радио Вера» сотрудник Секретариата по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата Мигель Паласио, в силу разных причин к 1990-м годам число приходов зарубежной церкви в Латинской Америке резко сократилось, и количество епархий уменьшилось до одной. По мнению епископа Каракасского и Южно-Американского Иоанна, цифры, касающиеся количества приходов, очень условны: «Часть наших приходов — в расколе. Но мы все-таки считаем их своими. У нас есть и такие, где службы бывают очень редко, например, раз в месяц или еще реже — раз в год. В Венесуэле у нас шесть приходов, и там два священника, в Чили у нас три общины — один священник и один дьякон, в Аргентине — действующих три прихода (один из них — собор). Есть в Парагвае один приход. Туда недавно приехал священник из России. А в Бразилии пять действующих приходов, которые полностью ушли в раскол, точно так же, как и единственный храм в Уругвае», сообщает Pravmir.ru.