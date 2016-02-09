Вашингтон, 10 февраля, 2016, 00:40 — ИА Регнум. КНДР может в считанные недели начать извлекать плутоний из вновь запущенного ядерного реактора, передает Reuters. К такому выводу пришел директор Национальной разведки США после четвертого ядерного испытания КНДР в прошлом месяце и запуска ракеты дальнего радиуса действия в субботу.

bluetoday.net Северо-корейский плакат

Генерал Джеймс Клеппер заявил, что в 2013 году, после третьего ядерного испытания, Северная Корея объявила о намерении «переоборудовать и перезапустить» мощности ядерного комплекса в Йонбене. Пхеньян хочет возобновить работу объекта по обогащению урана и его реактор по производству плутония с графитовым замедлителем. Ядерный научно-исследовательский центр был опечатан в 2007 году.

«По нашим оценкам, КНДР следует своему заявлению о расширении мощностей по обогащению в Йонбене и перезапуске реактора по производству плутония», — заявил генерал-лейтенант Комитету Сената США по вооруженным силам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Вашингтон и Сеул начали официальные консультации по вопросу о размещении на территории Южной Кореи систем противоракетной обороны (ПРО) для сдерживания угрозы от КНДР.