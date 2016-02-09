Минск, 10 февраля, 2016, 00:24 — ИА Регнум. Минстройархитектуры Белоруссии поручено до 1 марта внести на рассмотрение Совмина Белоруссии согласованные с Минфином, Минэкономики, Нацбанком и крупнейшим госбанком ОАО «Беларусбанк» предложения «о замене льготного кредитования жилищного строительства иными видами государственной поддержки». Об этом говорится в постановлении правительства Белоруссии №103 от 8 февраля «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2016 году».

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«Министерству здравоохранения, министерству труда и социальной защиты, министерству образования, министерству энергетики, министерству жилищно-коммунального хозяйства до 1 марта 2016 года внести на рассмотрение Совета министров Республики Беларусь согласованные с министерством финансов, министерством экономики, облисполкомами, Минским горисполкомом и открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк» предложения о замене льготного кредитования физических лиц в рамках государственных программ и мероприятий другими видами государственной поддержки в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на данные цели», — сказано в постановлении, подписанном председателем Совмина Андреем Кобяковым.

Постановлением утверждены «Общие направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий в 2016 году», «Направления и лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий банками в 2016 году», а также «План финансирования открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь» государственных программ и мероприятий в 2016 году».

Как сообщало ИА REGNUM, долгие годы льготное кредитование оставалось одним из наиболее ярких проявления «рыночного социализма» в Белоруссии. Во время кризиса 2011 года Александр Лукашенко распорядился сократить объёмы льготного кредитования и категории физлиц, которые на такую «господдержку» могут рассчитывать. Во время нынешнего кризиса правительство Белоруссии, изыскивая возможность на треть сократить социальные расходы, обратилось к инструментарию либертарианцев, прекратив даже упоминания о «рыночном социализме».