Вашингтон, 10 февраля, 2016, 00:19 — ИА Регнум. «Исламское государство» продолжает пользоваться слабостью правительств и полно решимости напасть на Соединенные Штаты, считает директор Национальной разведки США, передает Los Angeles Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Джеймс Р. Клеппер заявил в Комитете Сената США по вооруженным силам, что ИГИЛ превратилось в «исключительную глобальную угрозу». «Сегодня проводится больше трансграничных военных операций на Ближнем Востоке со времен арабо-израильской войны в 1973 году», — считает генерал. ИГИЛ может воспользоваться конфликтами в Сирии, Ираке и Йемене для вербовки террористов против США.

С 2014 года количество арестованных ФБР членов «Исламского государства» в США выросло в пять раз, говорит Клеппер. По его словам, ИГИЛ использует миграционный кризис, чтобы повысить оперативность в Европе. Он также предсказал увеличение попыток организовать «грандиозные» теракты в ЕС и США, чтобы показать свою значимость и влиятельность.