Приштина, Сербия, 9 февраля, 2016, 23:46 — ИА Регнум. Для начала формирования в Косово сообщества муниципалитетов с большинством сербского населения, договорённости о котором были достигнуты между Белградом и Приштиной в августе минувшего года, должны быть расформированы действующие сербские структуры власти на севере Косово и Метохии. С заявлением об этом выступила косовский министр по переговорам с Белградом Эдита Тахири.

Tony Bowden Билборд на улицах Приштины

«Многое зависит от Сербии, от изменения её законов и упразднения параллельных структур. Она должна прекратить выплачивать заработные платы сотрудникам в параллельных структурах и расторгнуть трудовые договоры с ними. Чем скорее Сербия завершит эти дела, тем раньше правительство Косово приступит к разработке устава Сообщества сербских муниципалитетов», — заявила Тахири в интервью РТК 2.

Он также подчеркнула, что устав должен разрабатываться именно администрацией в Приштине, после чего документ должен быть представлен на проверку в Конституционный суд Косово. «Когда суд постановит, что устав соответствует конституции Косово, тогда он станет действующим правовым актом», — сказала Тахири.

Как передавало ИА REGNUM, в конце августа 2015 года Белград и Приштина при посредничестве ЕС заключили четыре новых соглашения об урегулировании отношений, важнейшим из которых стало согласование принципов создания Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, которое должно обладать широкими полномочиями, в том числе иметь своего президента, парламент, герб, флаг, самостоятельно принимать решения по вопросам экономического развития и финансироваться из Сербии без налогов и таможенных пошлин.

Устав этого сообщества должен был быть утверждён до 25 декабря, однако Конституционный суд Косово приостановил действие данного соглашения, чтобы провести проверку его конституционности. Инициатором этого выступила президент Косово Атифете Яхьяга, последовавшая требованиям оппозиции, которая выступает против каких-либо уступок Белграду. Косовский суд постановил, что формирование Сообщества сербских муниципалитетов может быть продолжено, однако некоторые из положений соглашения счёл не вполне соответствующими конституции края.

До настоящего времени документ так и не был подготовлен. Белград добивается от Приштины исполнения соглашения, требуя соблюдения договорённостей в том виде, в котором они были достигнуты сторонами на переговорах в Брюсселе.