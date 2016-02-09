Белград, 9 февраля, 2016, 23:18 — ИА Регнум.



tribune.by Мини-футбол

Сборная команда России по мини-футболу одержала победу над командой Азербайджана и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Матч, закончившийся счетом 6:2, состоялся 9 февраля в Белграде (Сербия).

Три очка российской команде принес Эдер Лима, два — на счету Сергея Абрамова, еще один год забил Ромуло. Два гола азербайджанской команды на счету Аугусто.

В полуфинале чемпионата Европы российская сборная сыграет со сборной Сербии, победившей сборную Украины в одной четвертой финала со счетом 2:1. Матчи полуфинала пройдут 11 февраля, состязание за третье место турнира и финал состоится 13 февраля.