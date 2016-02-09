Анкара, 9 февраля, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США в Анкаре Джона Басса после заявления Государственного департамента относительно сирийских курдов. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

Цитата из к/ф «Матрица». реж Энди Вачовски, Лана Вачовски. 1999. США, Польша

Ранее сегодня официальный представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает партию сирийских курдов террористами и уверен, что её члены являются борцами с террористической группировкой «Исламское государство».

В ответ на этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Соединённым Штатам следует делать выбор между его страной и сирийскими курдами, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещённой в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти США должны сделать выбор, кого они будут считать партнерами в регионе Большого Ближнего Востока — турок или курдов.

«Как мы можем вам (США) доверять?» — риторически вопрошал Эрдоган. «Это или я ваш партнер, или террористы в Кобани?», — восклицал турецкий президент.

Такую бурную реакцию Эрдогана вызвал визит спецпредставителя президента США Барака Обамы в международной коалиции по борьбе с «Исламским Государством» Брета Макгурка в подконтрольные курдам северные территории Сирии. Там Макгурк провел переговоры с представителями курдо-арабского альянса, которые сражаются с боевиками ИГ.

Напомним, курды довольно давно являются союзниками США на Ближнем Востоке. В период войны в Ираке, курды активно поддерживали американских интервентов против Саддама Хусейна, за что получили широкую автономию. В свою очередь Турция является членом Североатлантического альянса, возглавляемого США.