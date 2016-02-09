Вашингтон, 9 февраля, 2016, 23:04 — ИА Регнум. Ученые из Австралии изобрели способ коммуникации мозга человека с электронными приборами. Для этого микроскопическое устройство, получившее название «стентопрут», вводится в мозг через кровеносные сосуды. Поддержку проекту оказало Агентство перспективных оборонных научно-исследовательских проектов США (DARPA), входящее в состав Минобороны. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

lagacetasalta.com.ar Управление мыслью

Стентопрут, содержащий в себе электродную матрицу, вводят в организм через катетер в шейном кровеносном сосуде. Далее медики проводят стентопрут по сосудам к мозгу, где он фиксируется и приступает к регистрации сигналов от окружающих нейронов.

Такая процедура легко переносится, в отличие от сложных и тяжелых операций по вживлению электродов в мозг, благодаря которым ранее парализованным пациентам удавалось управлять протезами путем мысленных усилий.

Опытам по вживлению стентопрута в мозг уже подвергли овец. Устройство ввели в сосуд над двигательной областью коры головного мозга. Там стентопрут получал сигналы от моторных нейронов. За животными наблюдали в течение 190 дней, их самочувствие при этом оставалось отличным.

По мнению ученых, теперь предстоят испытания новой технологии на человеке. В дальнейшем стентопруты смогут обеспечивать коммуникацию между человеком и различными устройствами: электронные импульсы мозга микроскопическое устройство будет преобразовывать в сигналы, воспринимаемые машинами.