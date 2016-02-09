Москва, 9 февраля, 2016, 22:41 — ИА Регнум. Научный труд кандидата политических наук Николая Малишевского под общей редакцией президента Клуба военачальников Российской Федерации, генерала армии Анатолия Куликова вышел в издательстве «Подмосковье».

Издательство «Подмосковье»

Николай Малишевский известен аудитории ИА REGNUM как политолог и историк по многочисленным публикациям и комментариям. Анатолий Куликов имеет степень доктора экономических наук, однако более известен как министр внутренних дел (1995−1998 гг.). В 1995 году Куликов был командующим Объединённой группировкой федеральных сил в Чечне.

«Вооружённый конфликт в Чечне занимает особое место в новейшей российской истории. Изучение конфликта является одним из потенциально приоритетных направлений науки, о чем свидетельствует количество публикаций на данную тему. По различным проблемам и аспектам вооружённого конфликта в Чечне опубликовано свыше 3000 публикаций, включая монографии, исследования, статьи в сборниках и журналах, энциклопедических изданиях, воспоминания непосредственных участников событий, защищён ряд диссертаций, — отметили в издательстве. — Автор книги представляет свой взгляд на исторические события 1991−1996 годов».