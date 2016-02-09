Пекин, 9 февраля, 2016, 22:34 — ИА Регнум. В Китае подтвержден первый случай заболевания лихорадкой Зика, передает информационное агентство «Синьхуа».

Медицинская лаборатория

О регистрации первого заболевшего сообщила 9 февраля Национальная комиссия здоровья и планирования семьи (NHFPC). 34-летний мужчина, житель провинции Цзянси, почувствовал ухудшение самочувствия на пути домой из Венесуэлы. Симптомы заболевания, головная боль и головокружение, проявились еще 28 января. На следующий день после возвращения на родину, 6 февраля, мужчина был помещен в больницу. В данный момент отмечается выздоровление: температура тела находится в норме, проходит сыпь. В сообщении комиссии также говорится, что риска дальнейшего распространения вируса нет вследствие низкой температуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США президент Барак Обама намерен обратиться к Конгрессу за финансированием экстренных мер по борьбе с вирусом Зика и его распространением в размере $1,8 млрд.