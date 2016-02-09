Москва, 9 февраля, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Российская Федерация отказывается принять новые предложения Украины по реструктуризации долга в $3 млрд. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщила журналистам помощник министра финансов РФ Светлана Никитина.

Тяжелая работа

Напомним, в декабре 2015 года Украина допустила дефолт по евробондам, которые Россия выкупила в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, экономика этой страны рухнула. Киев все больше вязнет в долгах Международного валютного фонда.

Власти Украины пытались предложить России реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. При этом в МВФ нехотя признают, что долг Украины перед Россией $3 млрд является суверенным.

Москва заявила, что будет подавать в международный суд на Украину. Тогда Киев при посредничестве Германии сформулировал новое предложение по реструктуризации.

Минфин РФ получил через Минфин Германии предложение о реструктуризации, но всерьез не рассматривал, поскольку его условия хуже тех, которые получили коммерческие кредиторы Украины. При этом параметры украинского предложения не уточняются.

Никитина лишь уточнила, что новое предложение также не признает официальный статус и поэтому не может считаться попыткой начать добросовестные переговоры.

При этом никаких предложений от самой Украины Минфин РФ не получал, лишь письмо Минфина Германии, уточнила Никитина.

«Наша позиция заключается в том, что предложение украинской стороны должно соответствовать сложившейся практике, согласно которой официальные кредиторы получают условия лучше, чем коммерческие», — подчеркнула представитель российского Минфина.