Тбилиси, 9 февраля, 2016, 22:00 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще раз повторил Грузии то, что несколько дней сказал его спецпредставитель на Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай. МАР — план действий по членству в НАТО — это политический инструмент, и для того, чтобы Грузия смогла вступить в альянс, необходим консенсус по МАР. Заявление генсека НАТО распространили грузинские телекомпании, которые освещают визит грузинской делегации в Брюссель.

U.S. Army Europe Images Грузинские солдаты в ходе многонациональных военных учений Rapid Trident на Яворинском полигоне, курируемых ВС США. Львовская область, Украина. Июль 2013 года

В Брюсселе находится с визитом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, а также министр иностранных дел и госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Они проводят встречи в структурах Евросоюза. Кроме того, 10−11 февраля в Брюсселе проводится заседание министров обороны НАТО, в котором примет участие министр обороны Грузии Тинатин Хидашели.

Заявление по вопросу Грузии Столтенберг сделал, отвечая на вопросы грузинских журналистов, в преддверии этого заседания. Генсек пояснил, что сегодня у Грузии есть все практические инструменты для подготовки к членству в НАТО: ежегодная национальная программа, существенный пакет и комиссия НАТО-Грузия.

«Все эти практические инструменты используются в каждодневном режиме для подготовки Грузии к членству. Вы приближаетесь к НАТО. МАР — это политический статус, который присваивают союзники на основе консенсуса. Поэтому, до того, как Грузия сможет стать членом НАТО, необходимо достичь консенсуса по МАР», — пояснил Йенс Столтенберг.

Ранее в эксклюзивном интервью Общественному телевидению Грузии значение плана МАР подчеркнул Джеймс Аппатурай.

Следует отметить, что грузинские политики разного уровня в разные годы, на фоне присвоения Грузии очередного «пакета» и неполучения ожидаемого плана МАР заявляли, что вступить в НАТО Грузия может и без этого плана.