Москва, 9 февраля, 2016, 21:29 — ИА Регнум. В ближайшие дни жители Европейской части России смогут увидеть и сфотографировать Международную космическую станцию на ночном небе, такую информацию публикует «Роскосмос» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

roscosmos.ru Траектория МКС

За пролетом МКС можно наблюдать невооруженным глазом, направление движения происходит с запада на восток. Опубликованы графики пролета станции над 10-ю крупнейшими городами России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Омск, Екатеринбург, Челябинск с указанием времени и координат, по которым станцию можно найти на небе.

Для тех, чей город не указан в таблицах, есть возможность определить время пролета МКС на сайте www. heavens-above.com. Для этого на сайте нужно выбрать местоположение и указать опцию «Cпутники-МКС» на главной странице.