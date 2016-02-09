Лондон, 9 февраля, 2016, 21:04 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. 1980. СССР Знакомство в электричке

Психологи из Великобритании установили, что женщины не способны на любовь с первого взгляда. Для оценки возможности дальнейших отношений представительницам прекрасного пола нужно не менее шести раз посмотреть на мужчину, пишет онлайн-издание Raut.

Ученые провели ряд экспериментов, наблюдая за знакомством одиноких женщин с мужчинами. Оказалось, что чувство влюбленности у женщин не может возникнуть после первого же взгляда на нового знакомого. Для вывода о будущих отношениях женщинам необходимо примерно 45 секунд, за это время они получат полную информацию о мужчине.

Сначала дамы обращают внимание на глаза и изучают черты лица мужчины, затем проверяют, есть ли у него обручальное кольцо. Позже женщины смотрят на обувь и одежду, оценивая также речь, поведение, осанку и умение вести себя в обществе. Отметив строение фигуры и состояние кожи, дамы не забывают оценить и внешний вид ногтей. Только получив все данные и посчитав их удовлетворительными, женщины делают вывод, стоит ли им продолжать знакомство с кавалером.

Если же женщина говорит о любви с первого взгляда, то, скорее всего, ее воспоминания о первом моменте знакомства искажены мозгом, поясняют исследователи. В отличие от дам, представители сильного пола, напротив, подвержены чувствам с первого взгляда, так как воспринимают внешность в целом.