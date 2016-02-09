Ярославль, 9 февраля, 2016, 19:48 — ИА Регнум. 8 февраля политический совет Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» сформировал организационный комитет предварительного голосования по выборам депутатов Государственной Думы 7 созыва. Как сообщается на сайте регионального отделения партии, «основной задачей созданного оргкомитета является обеспечение максимальной открытости и законности процедуры предварительного голосования».

В состав организационного комитета праймериз по выборам депутатов Государственной Думы РФ 7 созыва вошло 16 человек:

председатель фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе Николай Александрычев ,

, и.о. руководителя исполкома регионального отделения «ЕР» Надежда Биочино ,

, член Совета Федерации Виктор Рогоцкий ,

, депутат Ярославской областной думы Алексей Окладников ,

, ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков ,

, и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин ,

, руководитель региональной редакции информационного агентства «ИНТЕРФАКС» Ирма Бушелашвили ,

, заместитель мэра Рыбинска Наталья Гордиенко ,

, вице-президент общества «Знание» Сергей Головчанов ,

, председатель областного отделения «Опоры России» Артур Ефремов ,

, главный редактор телеканала «Первый Ярославский» Екатерина Капустян ,

, депутат муниципального совета Ярославского района Александр Клишин ,

, председатель областного отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева ,

, председатель областной общественной организации «Российский Союз Молодежи » Ольга Правдухина ,

, председатель Котрольно-Ревизионной Комиссии областной партийной организации Алексей Басов.

Оргкомитет возглавил секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Илья Осипов. Он же является вероятным кандидатом предварительного голосования. Как он будет совмещать должность руководителя оргкомитета и статус кандидата — не понятно.