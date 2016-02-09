Лос-Анджелес, США, 9 февраля, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Традиционная фотография номинантов на «Оскар», сделанная 8 февраля, появилась в издании People. Такое коллективное фото делается ежегодно.

Фото: People Номинанты на премию «Оскар» 2016 года

На специальном мероприятии, состоявшемся в отеле Beverly Hilton, присутствовали звезды, претендующие на золотую статуэтку в этом году.

На фотографии можно найти Леонардо Ди Каприо, Алисию Викандер, Бри Ларсон, Сильвестра Сталлоне, Леди Гагу, Дженнифер Лоуренс, Мэтта Дэймона. Участники приема получили официальные сертификаты о номинации на «Оскар».

Популярностью на приеме пользовался Сильвестр Сталлоне — звезды заметили, что актер в течение нескольких минут разговаривал с Леонардо Ди Каприо. Примечательно, что Сталлоне ожидает получения премии Академии кинематографических искусств и наук уже 40 лет, впервые актер номинировался на «Оскар» за роль боксера в первом фильме «Рокки», вышедшем на экраны в 1976 году.