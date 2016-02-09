Рига, 9 февраля, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Идея выкупа бренда закрывающегося латвийского канала TV5 для создания русскоязычного канала общественного телевидения представителями отрасли оценивается как «хорошая» и «обсуждаемая» — такие мнения были озвучены в эфире передачи Krustpunktā на Латвийском радио, сообщает портал Lsm.lv.

Цитата из м/ф «Ну, погоди». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Телевизор

По словам доктора коммуникационных наук, исследователя процессов интеграции Мартиньша Капранса, идея выкупа бренда TV5 «действительно хорошая», поскольку данная марка — узнаваемая на рынке и пользовалась доверием у русскоязычного населения. Этот же фактор является проблемным для LTV7, выпускающего несколько программ на русском языке.

В то же время председатель парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Инесе Лайзане (Национальное объединение) сразу же задалась вопросом, что будет показываться на этом канале и продолжится ли практика покупки созданных в России передач. Капранс на это ответил, что перенимать нужно именно журналистский контент, произведенный на месте.

Впрочем, по словам члена Национального совета по электронным СМИ Айнарса Димантса, этот вопрос связан с финансированием общественных СМИ. И если будет принято решение, что общественные СМИ являются приоритетом, тогда можно будет думать и о развитии программ.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальный совет по электронным СМИ еще в марте 2015 года принял решение о создании третьего канала LTV — на русском языке. Запустить его планировалось летом 2016 года. Однако, как в октябре 2015 года признала экс-премьер-министр Лаймдота Страуюма, задержка реализации планов по развитию русского вещания связана с нехваткой финансов. Чуть ранее былокончательно заморожен казавшийся одно время вполне реалистичным план запуска общеевропейского канала на русском. Идея создания европейского телеканала на русском активно обсуждалась с осени 2014 года. Уже в 2015 году она получила поддержку в том числе и президента Украины Петра Порошенко. Однако достичь консенсуса относительно общеевропейского или хотя бы регионального проекта не удалось.

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