Санкт-Петербург, 9 февраля, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Студентка Дина Гарина предстанет перед судом в Петербурге за призывы к экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку, сообщила сегодня, 9 февраля, прокуратура Санкт-Петербурга.

https://vk.com/id20133779 Дина Гарина

По версии следствия, Гарина в июне 2015 года на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила текст, побуждающий к совершению насильственных действий по отношению к дагестанцам, а также содержащий выражения, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.

Девушка была задержана сотрудниками ФСБ в начале ноября 2015 года и с тех пор находится под стражей.

Дина Гарина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ («Совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в сети «Интернет»), ч. 1 ст. 282 («Совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, совершенные публично с использованием сети «Интернет»). Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

«В ходе предварительного следствия Гарина свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признала и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», — говорится в сообщении прокуратуры. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Санкт-Петербурга.

Добавим, что студентка Российского государственного педагогического университета, Дина Гарина являлась участницей неформальных националистических группировок, а также активистской так называемых «Русских маршей». Ее единомышленники развернули в интернете кампанию в защиту девушки, заявляя о необоснованности предъявленных Гариной обвинений.

Кроме того, Гарина активно участвовала в акциях экологического движения «Открытый берег», акциях петербургских градозащитников в защиту архитектурного наследия. Экологи и другие общественники также высказывались в защиту девушки, а также просили освободить ее из-под стражи до суда.