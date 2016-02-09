Москва, 9 февраля, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Вероятность возвращения к реалиям, когда цена на нефть составляла менее 10 долларов за баррель, крайне невелика, но для экономики России такая цена на нефть означала бы сильные экономические и социальные потрясения. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, комментируя прогноз Goldman Sachs о возможном падении цен на нефть ниже 20 долларов за баррель.

doseng.org Нефть

«Стоимость нефти через 2−3 месяца точно не знает никто. Исходя из своего анализа динамики нефтяных цен, могу сказать, что там очень сильна спекулятивная составляющая, и реальное соотношения спроса, предложения и запасов нефти почти не оказывает влияния на цену. Влияние оказывают крупные продажи фьючерсов на нефть со стороны больших фондов, а это не нефть, а производный финансовый инструмент от нее», — отмечает эксперт.

В истории были периоды, когда нефть была и дешевле 10 за баррель, но тогда был совершенно другой уровень потребления, отмечает аналитик. «Мы вряд ли к этому когда-нибудь вернемся», — поясняет Деев. «То, как нефть отскакивала от минимума в 27 долларов за баррель, говорит о том, что равновесная цена все-таки лежит выше, в районе 40−45 долларов за баррель. Для экономики России нефть дешевле 15 долларов за баррель будет означать очень сильные экономические и социальные потрясения, но это очень маловероятный сценарий», — полагает он.

Цены на нефть могут упасть ниже 20 долларов за баррель из-за волатильности нефтяного рынка, считают аналитики Goldman Sachs. Переполнение нефтехранилищ может привести к падению цены на нефть ниже уровня себестоимости, передает слова экспертов инвестбанка Bloomberg.