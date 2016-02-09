Калининград, 9 февраля, 2016, 17:54 — ИА Регнум. 500 млн рублей за археологические раскопки Королевского замка в Калининграде — «это безумие». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал ведущий сотрудник Института археологии РАН, доктор исторических наук Владимир Кулаков, комментируя возмущение калининградского губернатора Николая Цуканова тарифами на археологические изыскания от организации «Балтспецархеология».

ИА REGNUM Профессор Владимир Кулаков в найденном его командой замковом подземелье

«Балтспецархеология» — это местная организация, в которой директором является мой бывший экспедиционный шофёр Женя Калашников, — рассказал Владимир Кулаков. — Она во многом состоит из всевозможной, мягко говоря, публики, которая прежде также работала у меня».

По словам археолога, данная компания научно-исследовательскую работу в привычном смысле не проводит, а сосредоточилась на новостроечных работах, а сам руководитель «Балтспецархеологии» «нашёл силы за много лет учёбы закончить истфак БФУ и получает Открытые листы». «Всё это напоминает некий бизнес от археологии», — считает Кулаков.

В частности, «Балтспецархеология» проводила изыскание на месте культурно-этнографической проекта — Рыбная деревня в Калининграде. Полевой отчёт был впоследствие сдан с большим напряжением всех сил.

Отвечая на вопрос — действительно так дорого проводить раскопки, представитель Института археологии РАН сказал: «Да нет, конечно. Это чудовищный запрос. Такую сумму никто и никогда за раскопки не платил. Это безумие».

Напомним, сегодня, 9 февраля, губернатор Николай Цуканов назвал «жуликами» организацию, которая предложила свои услуги по исследованию территории, ранее занимаемой орденским Королевским замком. На месте крепости ныне — открытая площадка, которую планируют обустроить в рамках проекта «Сердце города».

«Жулики, которые, извините, приходят и выставляют какие-то тарифы за исторические раскопки неимоверные — миллионы долларов, не рублей, а долларов, — заявил глава региона на совещании по развитию туризма. — Мы попросили оценить, сколько будет стоить археология на раскопках замка, сумма вышла за 500 млн рублей. За археологию».

«Это рэкет, или как угодно можно назвать, когда такие цены», — полагает губернатор.

ИА REGNUM уточняет, что профессор Владимир Кулаков первым инициировал археологические исследования на месте взорванного Королевского замка в Калининграде в 1993 году и проводил их до 2007 года. Его перу принадлежит первая на русском языке книга о замке Кёнигсберг. В настоящее время Кулаков также подал заявку на раскопки руин замка от имени Института археологии Российской академии наук.