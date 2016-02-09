Бад-Айблинг, Германия, 9 февраля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. На месте столкновения двух железнодорожных поездов в Баварии (Германия) работали более 700 спасателей. Об этом сегодня, 9 февраля, заявил журналистам министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман.

breakingnewsbasket.com Спасательная операция

Министр отчитался, что в спасении людей участвовали 250 баварских полицейских, 50 федеральных полицейских, 200 спасателей и 180 спасателей со всего региона, а также представители горной и речной полиции.

Херман рассказал, что участок, на котором столкнулись два железнодорожных состава, имеет очень сложную топографию, в связи с чем спасательная операция проходила в очень сложных условиях.

«Первые пожарные расчеты, однако, прибыли на место столкновения через несколько минут», — отметил министр. Херман также добавил, что машинисты, по всей видимости, не видели друг друга до момента столкновения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лобовое столкновение двух региональных поездов произошло рано утром сегодня в Баварии, поблизости города Бад-Айблинга.

По предварительным данным, погибли девять человек, около 80 получили ранения.