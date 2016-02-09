Калуга, 9 февраля, 2016, 16:50 — ИА Регнум. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летнего ребёнка.

bratsk.com В Калуге ищут мужчину — эксгибициониста

Как сообщил 9 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Калужской области Виталий Гудзь, по версии следствия, 8 февраля 2016 года в дневное время неустановленный мужчина, находясь около подъезда одного из домов по улице Чижевского Калуги, демонстрировал свой половой орган 8-летнему ребёнку, который рассказал о случившимся родителям. Они обратились в полицию.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В настоящее время правоохранительными органами проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также установления лица, совершившего преступление.

Между тем, по информации следствия, злоумышленник был одет в темно-синюю куртку, с медицинской маской на лице.