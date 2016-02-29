Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 06:32 — ИА Регнум. В театре Долби в Лос-Анджелесе продолжается церемония награждения лауреатов американской киноакадемии «Оскар — 2016». В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» побеждает актёр Марк Райлэнс, сыгравший советского разведчика Рудольфа Абеля в биографической драме «Шпионский мост».

Цитата из к/ф «Шпионский мост». реж. Стивен Спилберг. 2015. США-Германия-Индия Марк Райлэнс в роли советского разведчика Рудольфа Абеля

Цитата из к/ф «Шпионский мост». реж. Стивен Спилберг. 2015. США-Германия-Индия Суд

56-летний Райлэнс является скорее актёром театра, чем кино. Ещё в молодости он прославился ролью Гамлета в знаменитой постановке Рона Дэниэла, которая несколько лет гастролировала в США и Великобритании. В Стратфорде, в театре «Лебедь» играл попеременно Гамлета и Ромео. В кино начал сниматься в середине 80-х, получил известность после второстепенной роли в фантастической драме «Книги Просперо». В 2015 году сыграл Томаса Кромвеля в сериале «Волчий зал», ставшим адаптации BBC исторических романов британской писательницы Хилари Мэнтел. Является обладателем премий Лоуренса Оливье, «Тони» и BAFTA.

Цитата из к/ф «Шпионский мост». реж. Стивен Спилберг. 2015. США-Германия-Индия Суд

Роль Абеля в «Шпионском мосте» стала самой значительной в кинокарьере Райлэнс. Актёр уже получил за неё пять наград, в числе которых Премия Бостонского общества кинокритиков за лучшую мужскую роль второго плана, а также остаётся номинирован на, BAFTA и Премию Гильдии киноактёров США.

Цитата из к/ф «Шпионский мост». реж. Стивен Спилберг. 2015. США-Германия-Индия После суда

Биографический фильм Стивена Спилберга был снят по сценарию Мэтта Чармана и братьев Коэнов, и основан на реальных событиях. В центре сюжета — бруклинский адвокат Джеймс Донован (Том Хэнкс), отправленный ЦРУ на задание договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота самолета-разведчика U2.

Цитата из к/ф «Шпионский мост». реж. Стивен Спилберг. 2015. США-Германия-Индия Обвиняемый и адвокат

Фильм был встречен восторженными отзывами американских зрителей, получив 7,8 баллов из 10 на основе 239 рецензии на Rotten Tomatoes, а вот российскими кинолюбителями оценен неоднозначно. Кто-то ставил «Шпионский мост» в одну строчку со знаменитым «Списком Шиндлера», иные усмотрели в нём чрезмерную «историческую неправду» и намеренно мягкую критику своей политической системы, с подтекстом, что советская заведомо хуже.

В номинации «Лучший актёр второго плана» Райлэнс превзошёл: