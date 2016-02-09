Ереван, 9 февраля, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Снятие санкций с Ирана не откроет перед Арменией никаких экономических перспектив, заявил экс-премьер-министр Армении Грант Багратян на пресс-конференции 9 февраля.

Photolure Грант Багратян

«Сейчас, после снятия санкций, Армения не интересна Ирану. Торговый оборот падает, никаких совместных проектов не реализуется. Даже транзит иранских грузов сегодня осуществляется через территорию Турции», — сказал Багратян журналистам во вторник.

Бывший премьер, а ныне оппозиционный депутат парламента уверен, что проект строительства автомагистрали Север-Юг не будет завершен, работы прекратятся после завершения строительства на равнинных участках, посему магистраль будет внутренней, а не межгосударственной. «Судя по неэффективности расходования средств на строительство, она таковой и останется», — пояснил политик, добавив, что таким образом Армения упустила реальную возможность транзита.

Не предпринимается должных шагов и по части увеличения объемов импортируемого из Ирана газа. Заявления о том, что иранский газ дороже, что с иранской стороной ведутся переговоры по этому вопросу, Багратян счел обычной ложью.

По официальным данным, торговый оборот Армении с Ираном в 2015 году снизился на 5,2%, составив $276,3 млн. При этом экспорт из Армении в Иран составил $78 млн (спад на 8,2%), а импорт составил 198,3 млн долларов (спад на 3,9%).