Москва, 9 февраля, 2016, 15:50 — ИА Регнум. На Фрунзенской набережной в центре Москвы отреставрируют «дом-самолёт»: специалисты восстановят «нос» дома и рельефное панно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Москвы.

wikimapia.org Дом-корабль на Фрунзенской набережной

Дом-корабль был построен в 1933 году и стал главным павильоном Всесоюзной строительной выставки. Силуэт этого здания, возведённого в стиле конструктивизма, действительно напоминает самолёт. Долгое время в нём проводились мероприятия, посвящённые строительству, архитектуре и дизайну, а с 1950-х годов ХХ века там располагаются административные помещения. В 2012 году здание включили в российский реестр объектов культурного наследия, отметили в Мосгорнаследии.

Во время реставрации нос «самолёта» будет восстановлен по фотоархивам. После окончания работ дом-самолёт может снова стать выставочным павильоном, добавили в ведомстве.