Гонконг, Китай, 9 февраля, 2016, 15:50 — ИА Регнум.

Официальный представитель Управления гражданской авиации Гонконга сообщил об установлении нового рекорда по количеству взлетов-посадок в Международном аэропорту Чхеклапкок.

news.shangdu.com Международный аэропорт Чхеклапкок

Рекордное количество взлетов-посадок было зафиксировано 6 февраля 2016 г. За один день взлетно-посадочными полосами аэропорта воспользовались 1227 раз. Прошлый рекорд был установлен чуть более года назад — 3 апреля 2015 г., тогда было зарегистрировано 1210 взлетов-посадок. Установление нового рекорда обуславливается новогодними каникулами в Китае, для которых характерно увеличение пассажиропотока, пишет «Синьхуа».

Международный аэропорт Чхеклапкок был открыт в 1998 г. Его ежегодный пассажиропоток превышает отметку в 65 млн. человек. Годовой грузопоток аэропорта равен 4,5 млн тонн. Аэропорт Гонконга входит в 10 самых загруженных аэропортов мира. Чхеклапкок занимает первое место в мире по количеству обслуживаемых грузовых рейсов.