Ярославль, 9 февраля, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Комитет по социальной, демографической политике и здравоохранению Ярославской областной думы проголосовал за принятие обращения к председателю Государственной Думы РФ Сергею Нарышкину с просьбой об индексации пенсий для работающих пенсионеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Решение было принято единогласно.

Обращение к спикеру Государственной Думы России подготовили депутаты фракции КПРФ. В нем, в частности, говорится:

«Депутатам Ярославской областной Думы поступают обращения от работающих пенсионеров Ярославской области с просьбой рассмотреть вопрос индексации пенсий для указанной категории граждан. В своих обращениях они подчеркивают, что существовать на мизерные пенсии от 7500 до 13 000 рублей невозможно. В связи с ростом цен на продукты питания, жилищно-коммунальные, транспортные услуги, большая часть пенсионеров вынуждена работать и получать дополнительно для жизни небольшую зарплату.

Индексация пенсии и даже небольшое увеличение её размера для них очень важно. Продолжая трудовую деятельность, работающие пенсионеры выплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, поэтому они должны иметь право на индексацию пенсии, это улучшит их материальное положение. Отказ государства от индексации пенсии работающим пенсионерам данная категория граждан считает несправедливым. Внесённые в конце 2015 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации изменения в пенсионное обеспечение граждан вызывают возмущение работающих пенсионеров».

В обращении содержится просьба внести изменения в федеральные законы и подзаконные акты, возвращающие индексацию людям, имеющим пенсию меньше 15 000 рублей. Получив одобрение профильного комитета, депутатам необходимо заручится поддержкой большинства депутатов Ярославской областной думы. И только тогда обращение официально отправится в нижнюю палату Российского парламента.