Якутск, 9 февраля, 2016, 15:33 — ИА Регнум. Якутяне снова пикетируют против раздачи гектаров

fluper.ru Мороз

В Якутске 9 февраля прошел пикет: жители республики в 40-градусный мороз протестовали против раздачи больших участков земли в регионе и закона о дальневосточном гектаре. «Он создан для того, чтобы олигархи отобрали наши недровые богатства», — заявили они YAKUTIA.INFO. Пикет был приурочен к визиту в Якутск зампреда правительства РФ, полпреда по Дальнему Востоку Юрия Трутнева.

«Мы не хотим, чтобы территория республики подпала под действие нового закона, который принимается в большой спешке, — прокомментировал активист общественного движения «СИР» (Земля) один из организаторов пикета Иван Степанов. — У нас в республике очень слабый интернет, а в некоторых местах его практически нет. Можно сказать, что возникает проблема цифрового неравенства. То есть получает землю тот, кто первый разместит заявку об оформлении земли на сайте. Следовательно, жители западных регионов страны находятся в более выигрышном положении, чем жители улусов».

Он считает, что россияне не откажутся от земли даже в Якутии: «Это психология человека — если человеку предлагают что-то получить бесплатно, он обязательно это сделает. Тем более закон позволяет использовать ресурсы выкупленной земли в своих целях — например, вырубать лес и продавать его. А бесконтрольная вырубка лесов может привести к необратимым последствиям в республике. К тому же закон не запрещает делать коллективные заявки. То есть богатые люди — так называемые олигархи, могут получать большие участки в лесной зоне, вырубать его и вывозить».

По словам депутата регионального парламента Ивана Шамаева, законопроект сделан «настолько нелепо, что с ним можно делать что угодно». «Его можно применять на все случаи возможного урона. А то, что говорят про олигархов, — это совершенно точно. Закон позволяет новым владельцам земель использовать имеющиеся на них недровые богатства как им угодно».

Откладывать принятие закона о гектарах из-за Якутии не будут

Посетивший Якутск полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отказался встретится с пикетирующими против раздачи гектаров жителями республики и заявил, что откладывать принятие закона никто не станет. Чиновника цитирует News.Ykt.ru: «Я когда сюда ехал, видел, что ко мне есть обращения по этому поводу и позвонил Егору Борисову, попросив переговорить с людьми, узнать, готовы ли они говорить и найти правильное решение. В этом случае я бы обязательно с ними встретился. Но если они настроены ходить с транспарантами — пусть ходят, бога ради. Я их пригласил к столу, к беседе, они не пришли, а вышли на площадь. Их выбор. Что касается «цифрового неравенства», здесь нет никакой разницы, так как будет возможность обратиться в муниципалитеты и подать заявку без всякого интернета. Более того, мы делаем переходный период в течение трех месяцев — в этот промежуток времени никто, кроме жителей республики, на ее территории землю получить не сможет. Ваше право, как людей, живущих на этой земле, мы в конструкции закона точно защищаем. Также мы дадим возможность людям заявить свои права на землю: даже если у них нет регистрации в кадастре, мы эти участки из-под действия закона изымем».

Юрий Трутнев подчеркнул, задачи немедленно раздать всю землю нет. Право приостановить раздачу некоторых участков будет и у главы республики. «Если он скажет, что «на этой земле люди всегда занимались оленеводством, не надо их трогать» — нет вопросов, мы возьмем и изымем их. По спорным участкам, полученным по сельхознаделу, «дачной амнистии» и т.д., когда человек имеет право на землю, но до конца его не оформил, от него будет достаточно заявления ‑ и из общего объема распределения мы этот участок изымем. Потом мы, конечно, обязательно проверим, действительно ли у человека есть права на этот участок, дадим возможность зарегистрировать их, на это может уйти год. Это не проблема», — пояснил полпред.

По его словам, задача закона о дальневосточном гектаре — развязать людям руки, дать возможность работать на земле, «потому что при наших огромных территориях — в стране, в республике — люди получают землю для бизнеса и ведения хозяйства годами, а это безобразие. Сегодня доходы людей падают, экономика в не очень простом состоянии, нужно использовать все возможности для ее развития. То, что мы сможем предоставлять землю быстро — это огромный плюс. Собственно, что такое ТОР «Кангалассы»? Это, в том числе, когда тебе не надо ходить месяцами по кабинетам, а есть конкретный руководитель филиала корпорации развития, который говорит: тебе с какой стороны участок — ближе к дороге или дальше. Все это подписывается, и ты получаешь землю. Мы хотим так, хотим людям свободу дать», — заверил полномочный представитель президента на Дальнем Востоке.

В трех популярных школах Якутска открыли дополнительные места в первые классы

Управление образования приняло решение организовать дополнительные места для первоклассников в Саха гимназии, школе №17 и Якутской классической гимназии, где при подаче заявлений от родителей будущих учеников в конце января возник ажиотаж.

«Дополнительные три класса по 26 детей откроются в Саха гимназии за счет здания филиала РУДН, — цитирует YakutiaMedia начальника Управления образования Якутска Василия Петрова. — Отмечу, что в это учреждение поступило более 170 заявлений, все они будут удовлетворены. В школе №17 открывается один класс, итого в учреждении будет шесть классов для первоклашек. Якутская городская национальная гимназия также пользуется спросом, но там всего два класса, поэтому было принято решение остальных детей перевести в филиал ЯГНГ «Айыы кыьата», там на 60 мест записалось всего пять человек. В Якутской классической гимназии также откроют два дополнительных класса по 35 детей. В первую очередь, туда зачисляются дети, которые стоят в очереди, далее федеральные льготники».

На сегодня в адрес управления поступило 38 заявлений от родителей, дети которых не попали в школы хотя территориально относятся к данному заведению. По каждому индивидуально проходит работа, им ищут варианты других школ. В следующем году прием заявлений в первый класс на 2017−18 учебный год в Якутске будет организован в электронном виде. «У родителей появится возможность не выходя из дома записать своего ребенка в список первоклассников, или воспользоваться услугами «Мои документы» (МФЦ), где также дистанционно смогут записать, третий вариант — подойти в школу и через оператора, который будет вести список, внести данные первоклашки. Надеемся, что это поможет избежать конфликтов, которые сегодня по большому счету вызваны самими родителями», — добавил начальник столичного Управления образования.

«Диссернет» взялся за заместителя мэра Якутска

Проект «Диссернет» продолжает разоблачения ВИП-якутян. На этот раз речь о Евдокии Евсиковой, заместителе главы администрации Якутска, курирующей бюджетный блок, в том числе и образование.

Как пишет SakhaLife.ru, авторы проекта проанализировали ее диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук «Формирование правовой культуры школьников». Защита диссертации состоялась в 2007 году. Работа выполнена в Якутском госуниверситет имени Аммосова.

Как следует из приведенной на «Диссернете» таблицы, 88 из 138 страниц диссертации Евдокии Евсиковой оказались заимствованными из других источников. «Взятый за основу чужой текст разбавлен собственными рассуждениями с сохранением наблюдений и выводов источника», — сделали вывод аналитики «Диссернета».

Напомним, ранее ресурс поставил под сомнение диссертации министра спорта Михаила Гуляева, зампреда правительства Игоря Никифорова, депутатов Госсобрания республики Евгении Михайловой и Александра Дудникова.

В Якутии апробируют японскую технологию выращивания овощей

Вопросы внедрения в Якутии технологии заводов зеленых растений (ЗЗР), благодаря которой можно круглый год снабжать население свежими, экологически чистыми овощами и зеленью, были обсуждены в рамках визита делегации РС (Я) под руководством министра сельского хозяйства Александра Артемьева в Японию.

Как сообщает ЯСИА, во время пребывания в г. Осаке рабочая группа посетила ряд фабрик закрытого типа компании «Espec» по выращиванию салатов, помидоров и клубники на основе гидропоники. Преимуществами технологии являются стабильность урожая независимо от сезона и внешних погодных условий, удобство размещения в любом помещении, круглогодичное трудоустройство работников, экологическая чистота и отсутствие вредных химических удобрений и насекомых-паразитов.

Гендиректор ФАПК «Туймаада» Александр Васильев провел переговоры с представителями компаний «Espec» и «Искра Индустри» по строительству ЗЗР в Якутии, которые в марте приедут в республику с ознакомительным визитом.