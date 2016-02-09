Вашингтон, 9 февраля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Цены на «черное золото» могут упасть даже ниже $20 за баррель. Об этом руководитель отдела Goldman Sachs по исследованиям на сырьевых рынках Джефф Карри сообщил в интервью агентству Bloomberg.

wallpaperweb.org Нефть

«Волатильность (цен) продолжает расти, — говорит эксперт. — Я бы не удивился, если цены на нефтяном рынке дойдут до уровня ниже $20».

По его словам, падение цен на данный вид топлива может произойти, если баланс спроса и предложения так и не будет найден при более высокой цене.

Карри добавил, что резервуары для хранения «черного золота» в некоторых места уже исчерпаны.

Чтобы остановить добычу нефти, которая больше не может храниться в резервуарах, цены должны упасть еще сильнее — ниже уровня себестоимости, отметил эксперт.