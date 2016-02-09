Липецк, 9 февраля, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Липецке полиция, морги и врачи скорой медицинской помощи торгуют информацией об умерших горожанах. Как передает портал LipetskMedia, такое заявление сделал директор МУП Ритуальных услуг Владимир Голубицкий на сессии горсовета 9 февраля.

gorod48.ru Ритуальные услуги

Голубицкий отчитался о работе бюджетного учреждения, отметив, что оно не приносит прибыли, поэтому не может обновить транспорт.

Отсутствие доходов от деятельности учреждения его директор объяснил тем, что медики, полицейские и сотрудники моргов «торгую покойниками» — сообщают частным ритуальным службам о смерти горожан и получают вознаграждение. За один такой звонок частники платят шесть тысяч рублей. В итоге коммерческие компании первыми успевают связаться с родственниками умершего, а услуги муниципальной ритуальной службы становятся невостребованными.

Первый заместитель руководителя УФАС по Липецкой области Людмила Черкашина подтвердила, что факты Голубицкого верны — информацией о покойниках в областном центре действительно торгуют. В итоге депутаты горсовета собираются обратиться в правоохранительные органы, чтобы проверить, законны ли действия частных ритуальных агентств.

Липчане, которым пришлось столкнуться со смертью близких, в соцсетях подтвердили — сотрудники ритуальных служб готовы устраивать чуть ли не драки у дверей квартир, где есть покойник. Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года широкую огласку получила история жительницы областного центра, к отцу которой вместо «скорой помощи» приехал катафалк. К находящемуся на домашнем лечении пенсионеру врачи не ехали больше часа, поэтому его дочь несколько раз перезванивала диспетчеру, напоминая, что ее отец находится в тяжелом состоянии. Однако вместо медиков липчанка увидела у дверей дома сотрудников ритуального агентства на катафалке, которые с уверенностью назвали ее адрес и поинтересовались, где находится покойник. Когда им объяснили, что произошла ошибка, гробовщики быстро уехали, и узнать, какая же компания сработала так «оперативно», женщине не удалось. Медики приехали примерно спустя полчаса — по свидетельству липчанки, врачи «скорой помощи» были явно не в духе.