Пекин, 9 февраля, 2016, 15:06 — ИА Регнум.

Полузащитник ФК «Барселона» Арда Туран, возможно, продолжит карьеру в Китае. Пекинский клуб «Бэйцзин Гоань» предложил турецкому футболисту пятилетний контракт. Стоимость перехода оценивается в 100 млн евро.

news.zgzcw.com Арда Туран

Арда Туран перешел в «Барселону» из «Атлетико Мадрид» в июле 2015 г. Сумма трансфера составила 34 млн евро. Полузащитник из Турции сыграл в 30 матчах чемпионата Испании, забив при этом 3 мяча.

Переход полузащитника может состояться в конце этого сезона. Сам футболист пока не прокомментировал информацию о возможном трансфере, пишет «Дунцю жибао».

Китайские футбольные клубы продолжают скупать ведущих европейских игроков. С начала 2016 г. в Китае был дважды установлен трансферный рекорд.

ФК «Гуанчжоу Эвергранд» заплатил 42 млн евро мадридскому «Атлетико» за Джексона Мартинеса, а «Цзянсу Сайнти» приобрел полузащитника «Шахтера» Алекса Тейшеру за 50 млн евро.