Минск, 9 февраля, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Александр Лукашенко считает, что ресурс Организации Договора о коллективной безопасности используется не в полной мере. Об этом он заявил 9 февраля во время переговоров с генсеком организации Николаем Бордюжей, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

пресс-служба президента Белоруссии Николай Бордюжа и Александр Лукашенко

«Мы недостаточно используем этот ресурс. Мы просто или не понимаем, что маловероятно, или просто у нас какие-то другие мысли. Хотя ОДКБ — это не просто площадка, а организация, где мы должны совместно действовать и демонстрировать нашу решимость по защите нашей безопасности, безопасности государств, которые входят в Организацию Договора о коллективной безопасности. И даже те, кто не входят, должны, глядя на нас, все-таки иметь какую-то надежду, что мы обеспечим эту безопасность, прежде всего нашим соседям», — заявил Лукашенко на встрече с генсеком организации.

Лукашенко проинформировал Бордюжу о встречах в Сочи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и президентом России Владимиром Путиным. По его словам, обсуждались вопросы экономики, «обсуждали все эти проблемы во взаимосвязи с безопасностью».

«Но поскольку на экономике отражаются и события рядом, и чуть подальше — все это сейчас в глобализованном мире взаимосвязано. Поэтому мы с президентом России, наверно, больше половины времени обсуждали эти важные вопросы нашей безопасности: все, что происходит на западном направлении, все, что на юге у нас с Украиной связано, Сирия — этот большой клубок, отношения Российской Федерации с Турцией», — сообщил руководитель постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ОДКБ объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Армению и Таджикистан. За более чем 20 лет своего существования организация не предотвратила ни одного конфликта на постсоветском пространстве, не вводила свои контингенты ни в одну из стран-членов во время вооруженных конфликтов. Организацию покинули Грузия и Узбекистан, причём Грузия взяла курс на членство в НАТО.