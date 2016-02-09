Барнаул, 9 февраля, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Александр Карлин уволил с государственной гражданской службы начальника управления ветеринарии Анатолия Высочина. Уведомление об этом сегодня, 9 февраля, опубликовал официальный сайт региона. О причине такого шага не сообщается, но вполне очевидно, что связан он с возбуждением уголовного дела, о котором накануне вечером сообщило Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

Официальный сайт Алтайского края Начальник управления ветеринарии Алтайского края — уличен в получении крупной взятки

Как удалось выяснить редакции ИА REGNUM, речь идет о перечислении на расчетный счет чиновника взятки в сумме 345 тысяч рублей. В пресс-релизе следственных органов указано, что эти деньги Анатолий Высочин должен был получить за ускорение процесса оформления ветеринарах сопроводительных документов на перевозимую продукцию. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В Следственном комитете ИА REGNUM удалось выяснить, что всю работу по выявлению факта коррупции выполнили сотрудники УВД по Алтайскому краю.

«Материалы по начальнику управления ветеринарии поступили к нам из УВД Алтайского края. Мы сочли их достаточно полными и аргументированными для того, чтобы возбудить уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)», — пояснила ИА REGNUM помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко. Она также подтвердила, что вопрос об избрании меры пресечения для Анатолия Высочина решится завтра, 10 февраля.

ИА REGNUM не удалось узнать подробности задержания высокопоставленного чиновника, но в пресс-службе УВД по Алтайскому краю подтвердили, что инцидент произошел 4 февраля и что раскрытию этого коррупционного деяния способствовали обычные приемы оперативно-разыскной деятельности.

Ситуацию с участившимися в регионе уголовными делами в отношении чиновников ИА REGNUM прокомментировал начальник Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю Олег Торубаров.

«Не будем говорить об Алтайском крае и выявляемых нами коррупционных преступлениях, как о какой-то негативной тенденции. Еще в бытность моей работы на Крайнем Севере, ко мне приезжал журналист и ведущий программы Эдуард Петров. Готовили передачу о хищениях промышленного золота. Так вот я ему сказал: «Золото воровали всегда». Это социум. Мы занимаемся своей работой», — отметил Олег Торубаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, начиная с 2015 году на Алтае было выявлено сразу несколько чиновников-коррупционеров.

Так, в июле 2015 года СК сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации Волчихинского района. Следствие выяснило, что он получил от предпринимателя деньги в сумме 500 000 рублей за заключение мирового соглашения по ранее поданному администрацией района в суд исковому заявлению.

Также летом 2015 года осуждены председатель комитета администрации Калманского района по управлению муниципальным имуществом и глава администрации Зимарёвского сельсовета района. Муниципальные чиновники, как выяснилось, торговали земельными участками за взятки.

В начале февраля 2015 года оперуполномоченный районного отдела РУ ФСКН России по Алтайскому краю вымогал взятку у местного жителя — в виде автомобиля иностранного производства стоимостью более 300 тысяч рублей.

В 2016 году получение взятки в 200 тыс. рублей послужило поводом для взятия под стражу заместителя главы администрации Краснощековского района Сергея Теплова. Он подозревается в том, что лично получил от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью взятку в сумме 200 тысяч рублей. Мзда была предназначена на решение вопроса с выполнением заказа по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд.