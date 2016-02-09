Ставрополь, 9 февраля, 2016, 14:43 — ИА Регнум.



xn--80adcgfa1dhn7d.xn--p1ai/ 49 Ставрополь в годы Великой Отечественной войны

В Ставропольском крае будет создан туристический маршрут по местам боевых побед в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

«Карта исторической памяти Ставрополья» будет создана в текущем году к 71 годовщине победы в войне. На ней будут отмечены, в частности, места боев, проходивших на территории края, районы партизанской активности, размещения военных госпиталей.

В дальнейшем на основе этой карты будет разработан туристический маршрут, одна из главных целей которого — изучение школьниками истории родного края.

К 71 годовщине Великой Победы также планируется выпуск специальной серии почтовых марок с изображениями памятных мест Ставрополья. Будет запущен телевизионный проект «Дети о войне», в рамках которого юные ставропольцы прочтут выдержки из литературных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, и фронтовых дневников.

В прошлом году об одном из таких проектов уже писало ИА REGNUM.

Большая часть общекраевых проектов, приуроченных к 70-летию Победы, будет продолжена в текущем году. В ближайшее время планируется запуск Часов обратного отсчета до Дня Победы в городах и районах Ставрополья. Всего в крае было установлено 37 таких объектов.

Планируется расширение девяти Мемориальных панно, кроме того, в муниципалитеты дополнительно будет передано 300 конструкций для создания новых Стен памяти.

Сбор фотографий фронтовиков планируется организовать при поддержке территориальных и краевого Советов ветеранов. Планируется также, что к Мемориальным панно Ставрополья будут привезены капсулы с землей из городов воинской славы России.

В канун праздника на территории края продолжат работать фронтовые концертные бригады, состоится масштабный автопробег, будет объявлен конкурс детских рисунков и сочинений на тему Великой Отечественной войны.

9 мая по всем территориям Ставрополья пройдет акция «Бессмертный полк». В Ставрополе состоится выступление тысячеголосого детского хора, репертуар которого пополнится пятью патриотическими произведениями.

Продолжится также работа волонтерских отрядов. В прошлом году их численность превысила 10,5 тысяч человек, активистами оказывается регулярная социальная помощь более чем 2 тысячам пожилых людей.