Москва, 9 февраля, 2016, 15:36 — ИА Регнум. 11 февраля состоится российская премьера биографической драмы «В центре внимания» Томаса МакКарти. Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает историю самого громкого в США секс-скандала с участием церкви.

Цитата из к/ф «В центре внимания». реж Том МакКарти. 2015. США Переговоры

В начале сентября прошлого года фильм был впервые представлен зрителям на 72-м Венецианском кинофестивале, где был положительно встречен кинокритиками и получил Награду имени Брайана из Назарета и приз «Серебряная мышь».

Картина стала шестикратным номинантом на премию «Оскар» — 2016, в том числе за лучший фильм, лучший сценарий и лучшую режиссуру, номинирована на «Золотой глобус», BAFTA и Премию Гильдии актеров. По оценкам кинокритиков, в гонке за главной киностатуэткой фильм является фаворитом в категории «Лучший фильм» наряду с «Выжившим».

Сценарий биографической драмы был написан Маккарти совместно с Джошом Сингером ещё в 2013 году и попал тогда в «Чёрный список» — перечень потенциально успешных сценариев, по которым в том году так и не был снят фильм. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о расследовании журналистов газеты The Boston Globe, которое выяснило, что некоторые священники бостонской митрополии приставали к детям. Кардинал Бернард Лоу знал о сексуальных домогательствах, но ничего не предпринимал. В результате, в декабре 2002 года Лоу ушёл в отставку, а дело стало одним из самых громких секс-скандалов в истории США.

В главных ролях журналистов бостонской газеты выступили актёры Марк Руффало и Майкл Китон. Известно, что с реальными журналистами — Майклом Резендесом и Уолтером Робинсоном, проводившими в 2001 году нашумевшее расследование, Руффало и Китон проводили дни напролёт, чтобы вжиться в роли.

В фильме также снимались Рэйчел МакАдамс, Лив Шрайбер, Билли Крудап и Лен Кариу. Продюсером выступили Майкл Шугар, Стив Голин, Николь Роклин и Блай Пагон Фауст.

Томас Маккарти — американский режиссёр, актёр, известный по сериалам «Прослушка» и «Закон и порядок». В 2009 году стал одним из продюсеров сериала «Игра престолов», снимал пилотную серию проекта. Является представителем американского независимого кино, режиссёр низкобюджетных фильмов «Станционный смотритель» (2003) и «Посетитель» (2008). Получил признание и как сценарист, в частности, за сценарий мультфильма «Вверх» в 2010 году был номинирован на «Оскар».

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