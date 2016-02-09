Киев, 9 февраля, 2016, 14:32 — ИА Регнум. На Украине военнослужащие 53-й бригады ВСУ покинули полигон в Николаевской области из-за «нечеловеческих условий» размещения.

youtube.com Военнослужащие 53-й бригады ВСУ.

Официальной информации по этой теме нет, о положении дел сообщают украинские СМИ.

Согласно информации украинской прессы, 46 бойцов, недовольных условиями размещения на полигоне «Широкий Лан», 8 февраля вышли пешком в сторону Николаева. Военные уверяют, что на полигоне им приходится спать прямо на снегу. Кроме того, им негде было помыться в течение месяца. Также бойцов возмущают матрасы со вшами, просроченные лекарства и вывоз волонтерской помощи с территории бригады.

Сообщается, что большинство из военных — мобилизованные, и всего несколько из них служат по контракту.

Навстречу пешему шествию из Николаева прислали автобус и привезли военных в город. Там они встретились с прокурором, который пообещал провести проверку.

Впоследствии представители прокуратуры все же приехали на полигон.

«Они были в шоке, когда зашли к нам в палатку: почти сто человек сидят друг на друге, спят по трое на одной кровати. Половина спит сидя, кто-то спит на улице в БМП. Палаток нормальных нет, все в дырках. Сейчас вроде быт налаживается. Устанавливаются палатки, начала работать столовая. Мы же не требуем, чтобы нас кормили тортами каждый день. Что положено, то и давайте. На данный момент в плане питания обеспечение хорошее. Все, что прописано в уставе, есть, начала работать полевая кухня. А ранее нам 1 числа дали по два сухпайка на двое суток», — рассказал в интервью «Цензор.нет» один из бойцов 53-й бригады Виталий Путилин.

В то же время спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии «112-Украина» пообещал выяснить виновных в таком положении дел.

«Нужно не только установить виновных, но и урегулировать ситуацию, чтобы личный состав, который находится на полигоне, имел надлежащие условия для размещения, возможность для принятия горячей пищи, возможность для санитарно-гигиенических условий, возможность для того, чтобы размещаться в нормальных теплых условиях» — сказал Селезнев.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские военные обеспечены всем необходимым. Кроме того, увеличено их денежное обеспечение.

«Несмотря на тяжелые экономические условия, впервые в истории нашего государства денежное обеспечение военнослужащих по контракту будет больше средней платы в целом по Украине», — сказал Полторак.