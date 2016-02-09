Москва, 9 февраля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Снижение цены на подключение к сети интернет приведет к тому, что для отдельных групп населения он может стать и вовсе бесплатным. Такое мнение глава комитета Госдумы по информационной политике и связи Леонид Левин («Справедливая Россия») озвучил на проходящем форуме по кибербезопасности, сообщает агентство «Москва».

wallpapers.99px.ru Интернет становится частью нашей жизни

В настоящее время выход в сеть для российского пользователя уже сейчас является одной из самых низких на мировом рынке. А желающие завести собственный сайт, могут приобрести доменное имя по рекордно низким ценам.

Тенденция к сокращению цен сохранится и в ближайшее время, именно это и может привести к появлению бесплатного интернета. «Убежден, что в перспективе снижение цены доступа и изменение модели монетизации будет способствовать распространению бесплатного для пользователей интернета», — считает председатель комитета Госдумы. Вероятно, в скором времени, бесплатный интернет для отдельных социальных групп станет таким же обычным явлением, как сейчас в общественных местах.

Возможное появление бесплатного доступа к ресурсам Всемирной паутины подтверждается и снижением цен на услуги мобильной связи, поясняет Левин. В качестве примера глава комитета привел ситуацию, когда в Госдуме не стали вводить планируемое ранее законодательное ограничение на цены за услуги внутригосударственного роуминга, так как снижение тарифов произошло естественным путем.