Якутск, 9 февраля, 2016, 14:28 — ИА Регнум. В Якутии антиалкогольная кампания стала причиной роста ввозимого в регион контрафакта и увеличения точек нелегальной торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля заявила омбудсмен по торговле республики Ирина Котенко, подчеркнув, что объемы нелегальной торговли алкоголем в регионе расширяют осознанно. По ее оценке, 50−60% алкоголя в Якутии продается незаконно.

Пампео Массани. Виноделы

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«Теневой бизнес развивается бесконтрольно, и чем больше мы будем закрывать ИП, законно торгующих алкоголем, тем больше будет нелегальных точек. Спрос рождает предложение, люди от этого пить не перестали, и, естественно, они пойдут туда, где алкоголь продают. Сейчас не проблема купить его из квартиры или из дома, много визиток распространяется с номерами телефонов, по которым можно позвонить — и на дом привезут», — отметила уполномоченный по торговле. Она обратила внимание на то, что в Якутии распространенное явление — торговля алкоголем из квартир, домов, гаражей, гостиниц, саун, а также на автомойках и в такси, причем продают спиртное в основном не предприниматели, а просто частные лица. Также высок спрос на «незамерзайку» и дешевые спиртовые настойки из аптек.

«Цель антиалкогольной политики — закрыть легальный бизнес, расширив теневую продажу вино-водочной продукции, — уверена Ирина Котенко. — Это делается осознанно. Объем незаконно продаваемой алкогольной продукции очень большой и с каждым годом растет. Отчитываясь по итогам 2015 года, полиция сама признавалась, что ввозимый контрафактный алкоголь увеличился в несколько раз. Его уже фурами везут. Легальный бизнес под присмотром почти всех контролирующих структур, его имеет право проверять Роспотребнадзор, полиция, алкогольконтроль и управление по выдаче лицензий. А нелегальных торговцев не проверяет никто, потому что это очень труднодоказуемое правонарушение, и штрафные санкции настолько мизерные, что полиции это не интересно. Тем более, что этим грешат даже не ИП — многие никак не зарегистрированы. Не придет в магазин — найдет где-то еще. Поэтому запрещать легально торговать спиртным — это неправильно и однобоко».

Омбудсмен рассказала о том, что в прошлом году проводилась проверка, которая обнаружила много нелегально торгующих алкоголем точек, информация о них была вынесена на межведомственную комиссию Якутска: «В итоге никакие меры не были приняты. В конце года мы проехались по этим точкам, они как работали, так и работают».

Новую волну обсуждения в республике антиалкогольной кампании и ее итогов подняла «Российская газета», опубликовав материал под заголовком «Сорвались в штопор». В нем говорилось, что антиалкогольная кампания в Якутии привела к обратному результату, уровень пьяной преступности вырос по всем фронтам, а количество преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, за год увеличилось на 7,6%. Число водителей, в 2015 году пойманных пьяными за рулем, впервые превысило 10 тысяч человек.

Как утверждают в правительстве Якутии, автор статьи просто не принял во внимание тот факт, что с 1 июля 2015 года была введена уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. «Раньше за подобный проступок привлекали лишь к административной ответственности, — говорит руководитель Госалкоконтроля Якутии Матвей Лыткин. — Соответственно, эти данные не попадали в финальную статистику по преступлениям. А в прошлом году на пьяных водителей были заведены уголовные дела. Таким образом, общее количество «пьяных преступлений» номинально выросло. Хотя количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных под воздействием «зеленого змия» неуклонно сокращается».

В январе о росте пьяной преступности на 7,6% заявил в докладе об итогах 2015 года заместитель министра внутренних дел по Якутии, начальник полиции Константин Неустроев. Правительство Якутии 9 февраля публикует другую статистику со ссылкой на информационный центр МВД республики: в 2015 году количество убийств на пьяной почве (из числа расследованных случаев) снизилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Изнасилования сократились на 38,5%, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью — на 9,6%. И так практически по каждому пункту, включая кражи (-3%), разбои (-43%), грабежи (-4%), угоны (-14%) и хулиганства (-11,8%). Таким образом, заявления о провале антиалкогольной политики не соответствуют действительности», — заверили в пресс-службе правительства.

В опубликованном на официальном сайте ведомства информационном сообщении от 28 января пресс-служба МВД Якутии отмечала: «На территории республики подавляющая часть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Ежедневно в оперативных сводках полиции регистрируются, в среднем, два-три конфликта между близкими людьми, закончившиеся летальным исходом либо нанесением тяжких телесных повреждений».

Напомним, торговать алкоголем в Якутии имеют право только специализированные алкомаркеты. Продавать спиртное в магазинах, расположенных в жилых домах запрещено, купить спиртное можно только с 14.00 до 20.00. Как пишут «Известия», в министерстве финансов РФ уже рассматривается инициатива на федеральном уровне запретить регионам вводить ограничения на продажу отдельных видов горячительных напитков и устанавливать другие дополнительные ограничения на алкогольном рынке. Такие предложения содержатся в плане мероприятий по улучшению администрирования доходов бюджетной системы и повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью, подготовленном Минфином и направленном в правительство в конце января.

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