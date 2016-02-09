Махачкала, 9 февраля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Жительница Дагестана выбросила своего новорожденного внука. Желая скрыть появление у ее дочери ребенка, женщина завернула его в простыню и, положив в пакет, отнесла на территорию кольцевой развязки «Дылымский» на улице Махачкалинское шоссе в городе Хасавюрте, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

ru.depositphotos.com Покинутость

Ребенок, которому от рождения всего один день, был оставлен в беспомощном состоянии, в ситуации, которая представляла опасность для его жизни и здоровья.

В результате оперативных действий сотрудников правоохранительных органов подозреваемая, уроженка Казбековского района, была задержана. В настоящее время ведутся следственные действия.

Напомним, в прошлом году уполномоченный при президенте РФ по правам человека Павел Астахов отнес Дагестан к десятке регионов с наиболее неблагополучным положением детей. Комментируя это заявление, председатель Ассоциации НКО в сфере детства республики Лейла Гамзатова заявила, что в Дагестане за последние годы в связи с ненадобностью уменьшилось число детских домов. Кроме того, в регионе с 2014 года заработала такая форма семейного устройства детей-сирот, как приемная семья. При этом, по словам Гамзатовой, Дагестан действительно отстает в плане профилактики социального сиротства и ранней диагностики будущих отказов.

По словам уполномоченного при главе Дагестана по защите семьи, материнства и прав ребенка Интизар Мамутаевой, республика — третья в России по количеству усыновленных, устроенных в семьи детей.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу 2 случая оставления новорожденных произошли в Ингушетии осенью прошлого года. 30 сентября в городе Карабулаке был оставлен новорожденный. Мальчик был подкинут к домовладению местной жительницы, которая сообщила об этом в полицию. Ребенок после осмотра был передан нашедшей его женщине.

7 октября новорожденную девочку нашли на территории Сунженской центральной районной больницы. Малышка была обнаружена вблизи родильного отделения.