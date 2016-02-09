Лондон, 9 февраля, 2016, 13:57 — ИА Регнум.

На официальном приеме, посвященному празднованию Китайского нового года, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал о перспективах сотрудничества Великобритании и Китая.

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По мнению премьер-министра, отношения между Китаем и Великобританией в настоящее время находятся на самом высоком уровне. Кэмерон вспомнил прошлогодний визит Си Цзиньпина в Лондон, ознаменовавший, по словам британского политика, «золотую эру двухсторонних отношений между Китаем и Великобританией». В ходе визита председателя КНР в Великобританию в 2015 г. были заключены сделки на общую сумму в $57,7 млрд, пишет «Синьхуа».

Дэвид Кэмерон сообщил, что более 30% от общего объема китайских инвестиций в европейские проекты приходятся именно на Великобританию. Согласно заявлению премьер-министра, Китай и Великобритания тесно сотрудничают друг с другом во всех сферах. Кэмерон выразил желание продолжить расширение сотрудничества по ряду направлений, например, в сфере образования. На прием, состоявшийся 8 февраля в Лондоне, были приглашены около 100 представителей бизнеса и членов дипломатического корпуса КНР в Великобритании.