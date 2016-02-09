Рязань, 9 февраля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Компания ООО «Джи Эм ДАТ СНГ», являющаяся импортером и дистрибьютером автомобилей концерна General Motors на территории СНГ, обжаловала решение Арбитражного суда Рязанской области об обеспечительных мерах (аресте) движимого и недвижимого имущества ООО «Дженерал Моторз СНГ» и ООО «Джи Эм ДАТ СНГ» на общую сумму 813,9 млн рублей. Апелляция была направлена в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, рассмотрение ее назначено на 19 февраля.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда, иск акционерами АО «Рязоблавтотехобслуживание» к ООО «Дженерал Моторз Дэу Авто Энд Технолоджи СНГ» и ООО «Дженерал Моторз СНГ» был направлен осенью 2015 года: истцы потребовали от ответчиков возместить более 813 млн рублей убытков, которые рязанская компания понесла в связи с уходом General Motors с российского рынка.

27 января этого года Рязанский арбитражный суд удовлетворил ходатайство акционеров АО «Рязоблавтотехобслуживание» о принятии обеспечительных мер к ООО «Дженерал Моторз Дэу Авто Энд Технолоджи СНГ» и ООО «Дженерал Моторз СНГ» — аресте движимого и недвижимого имущества компаний, а также расчетного счета ООО «Дженерал Моторз СНГ» и денежных средств, поступивших на корреспондентский счет фирмы — в пределах суммы иска (813 млн 965 тыс. 011 рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, General Motors в марте 2015 года объявил об отказе от реализации большинства проектов на территории России в связи с «неясными перспективами» — речь, в частности, шла об уходе с российского рынка марки Opel и большинства моделей Chevrolet.