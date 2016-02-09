Москва, 9 февраля, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ряда хозяйствующих субъектов по факту сговора на торгах на поставку продовольственных товаров для нужд военных училищ. Основанием для возбуждения дела стали материалы, полученные в ходе внеплановых выездных проверок, сообщили в ФАС.

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В ходе проверки установлено, что е хозяйствующие субъекты, в целях получения государственных контрактов по максимально возможной цене, заключили между собой антиконкурентное соглашение. Участники картеля, имитируя конкуренцию между собой, применяли на торгах схему «таран», в результате чего добросовестные участники отказывались от дальнейшей подачи ценовых предложений.

Также установило, что участники картеля фактически вели свою деятельность по одному адресу, использовали один и тот же IP-адрес для подачи заявок и ценовых предложения, а первые части заявок для нескольких участников соглашения готовило одно и тоже лицо.

Действия юридического лица и предпринимателей имеют признаки нарушения требований п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». По данным ведомства, заключение антиконкурентного соглашения могло привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах. В связи с этим, ФАС возбудила административное дело. Виновные понесут наказание.