Москва, 9 февраля, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Для выяснения подробностей протокола встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска необходимо обращаться в пресс-службу Русской православной церкви. Об этом 9 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Конечно [, эта встреча организуется независимо от Кремля]», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что все тонкости встречи — это «тема РПЦ и межцерковного диалога».

Напомним, встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском состоится 12 февраля на Кубе, в аэропорту Гаваны. Главной темой обсуждения станут гонения на христиан. По итогам переговоров планируется подписание совместной декларации.

Стоит отметить, что встреча патриарха и понтифика станет первой в истории между двумя церквями.