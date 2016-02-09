Москва, 9 февраля, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Ни один заявляющий о якобы «агрессии» ВКС РФ в Сирии до сих пор не представил ни одного доказательства своим словам. Об этом 9 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается слов канцлера Германии о якобы имеющих место человеческих жертвах в результате авиаударов российской авиации в Сирии, то, безусловно, здесь нужно обратить внимание на то, что, несмотря на огромное количество подобных заявлений, до сих пор никем не было представлено ни одного заслуживающего доверия подтверждения этим словам», — сказал Песков.

По его словам, ещё два-три года назад в Кремле не слышали аналогичных оценок в отношении «варварских действий террористов», наступающих по сирийской территории, «фактически зажимая в кольцо сирийские вооруженные силы» и законно избранные сирийские власти: «Тогда ни от кого мы не слышали подобных заявлений».

Песков вновь призвал всех «очень внимательно и очень ответственно» использовать «какие-то трактовки в и без того хрупкой ситуации» вокруг сирийского кризиса и его урегулирования.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции в премьер-министром Турции Ахмедом Давутоглу заявила о том, что сирийские жители якобы страдают от «наступления армии Асада и ударов России».

«Мы не только поражены, но и шокированы страданиями десятков тысяч людей из-за бомбардировок, в том числе с российской стороны», — сказала Меркель.