Санта-Клара, США, 9 февраля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Кинокомпания Universal Pictures представила первый тизер нового фильма знаменитой франшизы о Джейсоне Борне. 7 февраля ролик был показан в США, во время финальной игры Национальной футбольной лиги. В перерыве Супербоула транслировались новые тизеры самых ожидаемых фильмов года, в числе которых оказался и 30-секундное видео про шпиона Борна.

Цитата из к/ф «Джейсон Борн». реж Пол Гринграсс. 2016. США

С последней экранизации франшизы с Меттом Дэймоном в главной роли прошло уже 9 лет — «Ультиматум Борна» вышел на экраны в 2007 году, а последующий фильм 2012 года — «Эволюция Борна» — отошёл от главной сюжетной линии и рассказывал историю полевого агента Аарона Кросса (Джереми Реннер). Задумка сменить актёра и смысловые акценты оказалась провальной, фильм не получил высоких оценок, и в проект было решено вернуть успешный тандем Метта Деймона и режиссёра Пола Гринграсса.

По словам самого актёра, на сегодняшний день готова уже половина фильма. Картину снимали на Канарских островах, в Англии, Берлине, Вашингтоне, третий акт фильма развернётся в Лас-Вегасе, где пройдут съёмки масштабной автопогони.

Как стало известно, название фильма повторит имя главного героя — «Джейсон Борн». Ничего лишнего, впрочем как и в лаконичном слогане — Bourne is Back («Борн возвращается»).

В картине задействованы: Алисия Викандер, Джулия Стайлз, Венсан Кассель, Томми Ли Джонс. Продюсерами выступили Мэтт Дэймон, Грегори Гудман, Пол Гринграсс.

В конце лета фильм выйдет в прокат в Англии, Швеции, США и ещё некоторых странах, российская премьера намечена на 1 сентября.

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